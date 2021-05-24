Для Тольятти разработали интерактивную карту ремонта дорог

В этом году в Тольятти обновят более 10 участков дорог

Жителям Тольятти стала доступна интерактивная карта ремонта дорог. Ее составили специалисты Центра управления регионом.

На карте указаны участки, которые планируют обновить в 2021-м, а также вид работ – реконструкция, капитальный ремонт или ремонт «большими» картами. Судя по сервису, в этом году в Автограде должны привести в порядок более 10 участков магистралей. К примеру, улицы Северную, Вокзальную, Полякова, Офицерскую, Дзержинского, Мира и Громовой.

Напомним, ранее ЦУР разработал интерактивные карты ремонта дорог для трех городов губернии: Самары, Новокуйбышевска и Сызрани.