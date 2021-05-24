Прокуратура начала проверку из-за гибели 10-летнего мальчика на озере в Кинеле

ЧП произошло 23 мая на озере Ладном / Фото: прокуратура Самарской области

В Кинеле прокуратура организовала проверку из-за гибели 10-летнего мальчика. В воскресенье, 23 мая, ребенок утонул в озере Ладном. Поручение выяснить все обстоятельства трагедии дал прокурор области Сергей Берижицкий.

- Будет дана оценка деятельности муниципалитета по установлению контроля за обеспечением безопасности в местах купания и отдыха. Также будет решен вопрос о привлечении к ответственности всех виновных лиц, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ЧП произошло на глазах десятков людей – из-за жары вчера на озере было много отдыхающих. Ребенка из воды вытащил один из мужчин. Мальчику пытались оказать первую помощь, но он, к сожалению, скончался. По предварительным данным, в момент происшествия родителей рядом с ним не было.