В Самарской области прокуратура разбирается в деталях гибели 17-летней девушки

Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на крышу / Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура начала проверку после гибели 17-летней девушки в ДТП в Самарской области. Напомним, авария произошла 22 мая на трассе между Утевкой и Максимовкой в Богатовском районе.

По данным правоохранителей, в тот день там вылетел в кювет и опрокинулся на крышу автомобиль ВАЗ-21120. Легковушкой управлял 20-летний молодой человек. Он превысил скорость и не справился с управлением. После ДТП водителя и его пассажирку госпитализировали в больницу. К сожалению, медики не смогли помочь девушке. Она скончалась.

Прокуратура Богатовского района организовала проверку. Она даст оценку действиям сотрудников районной администрации, Максимовки и ОГИБДД.