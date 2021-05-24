Совет директоров «Крыльев Советов» может возглавить депутат губдумы Андрей Кислов

В губдуме Андрей Кислов является председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.

В «Крыльях Советов» может смениться председатель совета директоров. Место Сергея Аракелова, по сообщению «Матч ТВ», займет депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов.

- В понедельник 24 мая пройдет заседание совета директоров «Крыльев Советов». Аракелов, возглавляющий банк «Солидарность», сложит с себя полномочия председателя. Также клуб покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий, - утверждает «Матч ТВ».

В губдуме Андрей Кислов является председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды. Кроме того, он входит в комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Напомним, «Крылья Советов» в этом году выиграли ФНЛ и следующий сезон проведут в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «КС» и руководство клуба могут покинуть свои посты из-за внутренних разногласий, связанных со спортивными вопросами.