Компания олигарха Шаповалова отсудила почти полмиллиона рублей у самарского ИП

ИП должен выплатить компании Шаповалова более 424 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «ПДК», которая принадлежит известному олигарху Алексею Шаповалову, отсудила почти полмиллиона рублей у ИП в Самаре. Решение о взыскании такой суммы вынес Арбитражный суд региона.

Из материалов на сайте суда следует, что в ноябре 2019 года ИП и «ПДК» заключили договор аренды на земельный участок на улице Антонова-Овсеенко. Предприниматель планировал разместить здесь торговый павильон. Стороны сошлись на том, что арендатор будет ежемесячно платить по 3 тысяч рублей. Однако ИП нарушил условия контракта.

С декабря 2019-го по конец сентября 2020 года он не переводил деньги «ПДК». В итоге задолжал 26 290 рублей. Получить эту сумму с коммерсанта не удалось, и компания начислила ему пени в 398 293 рублей. Но и эти деньги он не заплатил.

Арендодатель обратился в суд. На прошлой неделе прошло заседание, на которое ИП так и не явился. Служители Фемиды, выслушав доводы истца, постановили взыскать с предпринимателя 424 583 рублей. Сюда вошли сумма долга по аренде, пени и госпошлина. У коммерсанта есть месяц, чтобы оспорить это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.