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Общество24 мая 2021 11:52

Полицейские рассказали о смерти инспектора ДПС после аварии с уснувшим водителем под Тольятти

Медики больше недели боролись за жизнь Николая Бархоткина, но спасти его не удалось
Дарья ГОРОХОВА
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Николай Бархоткин отпраздновал свой 31 день рождения всего за несколько дней до ДТП

Николай Бархоткин отпраздновал свой 31 день рождения всего за несколько дней до ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 22 мая, в больнице скончался инспектор ДПС, машину которого врезался уснувший водитель. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но чуда не произошло.

- Руководство и сотрудники ГУ МВД по Самарской области выражают искренние соболезнования родным и близким лейтенанта Николая Бархоткина. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима, - сообщили в облглавке.

Напомним, все произошло в ночь на 13 мая на 983 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе. Примерно в 2:00 Николай и его напарник – Алексей Проняшин – получили сообщение от дежурного. Их помощь понадобилась водителю грузовика. У того сломалась машина. Прибыв на место, инспекторы ДПС поставили свою машину позади большегруза. При этом они включили световые сигналы. Пока полицейские и водитель грузовика думали, как решить проблему, в служебное авто врезалась легковушка. Как оказалась, автомобилист уснул за рулем.

Обоих полицейских с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, Николай Бархоткин через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Борьба за жизнь Алексея Проняшина все еще продолжается.

Отметим, что Николаю Бархоткину был всего 31 год. Свой день рождения он отпраздновал за несколько дней до трагедии – 27 апреля. Был родом из села Пискалы Ставропольского района, увлекался футболом. В полиции он служил с ноября 2016 года.

Прощание с Николаем Бархоткиным пройдет во вторник, 25 мая, с 11 до 12 часов на улице Дачной, 9 в селе Пискалы.

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