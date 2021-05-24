Киберпреступники пытаются помешать предварительному голосованию «Единой России»

Атаки киберпреступников не помешают голосованию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представители партии «Единая Россия» заявили, что киберпреступники пытаются помешать предварительном голосованию партии. Атаки на систему, которая отвечает за выборы, фиксируются постоянно.

Специалисты объясняют, что злоумышленники используются различные инструменты и комбинации.

— Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает, — заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Отметим, что руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев говорил о DDoS-атаке на сайт предварительного голосования. Количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Сайт партии подвергся аналогичной атаке накануне. Системы его защиты сработали оперативно, операторы были вовремя оповещены и заблокировали адреса атакующих.

В партии отмечают, что на проведении голосования подобные нападки никак не повлияют.