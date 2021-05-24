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Общество24 мая 2021 13:14

Самарский зоопарк приютил утят, чью маму сбила машина

Утка угодила под колеса авто, когда переводила птенцов через дорогу
Дарья ГОРОХОВА
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Утята стараются держаться вместе

Утята стараются держаться вместе

Фото: Скриншот с видео

В воскресенье, 23 мая, в Самарском зоопарке произошло неожиданное пополнение. Туда привезли около 10 утят, которые вылупились буквально на днях.

Птенчики остались без матери – она угодила под колеса авто. Трагедия произошла, когда мама-утка переводила детенышей через дорогу. Один из водителей не смог остаться в стороне. Он подобрал вмиг осиротевших утят и отвез их в зоопарк.

Здесь пернатых усадили в таз с водой. Пока они боятся всего вокруг и стараются держаться поближе друг к другу.

Сотрудники зоопарка призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В городах живут не только люди – в любой момент на дороге может оказаться животное. Водителей просят помогать им в переходе проезжей части.