Самарский зоопарк приютил утят, чью маму сбила машина

Утята стараются держаться вместе Фото: Скриншот с видео

В воскресенье, 23 мая, в Самарском зоопарке произошло неожиданное пополнение. Туда привезли около 10 утят, которые вылупились буквально на днях.

Птенчики остались без матери – она угодила под колеса авто. Трагедия произошла, когда мама-утка переводила детенышей через дорогу. Один из водителей не смог остаться в стороне. Он подобрал вмиг осиротевших утят и отвез их в зоопарк.

Здесь пернатых усадили в таз с водой. Пока они боятся всего вокруг и стараются держаться поближе друг к другу.

Сотрудники зоопарка призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В городах живут не только люди – в любой момент на дороге может оказаться животное. Водителей просят помогать им в переходе проезжей части.