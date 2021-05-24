В Самаре изменили движение автобусов из-за ремонта на Заводском шоссе

Изменения в маршрутах связано с аварией на участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 24 мая было изменено движение общественного транспорта, который следует по Заводскому шоссе. Временные ограничения вводятся в связи с аварийными работами в районе дома №42 по Заводскому шоссе.

- С 14:00 24 мая до 20:00 25 мая автобусные маршруты №21, 38 и 47 изменят движение с разворотом на кольцевом пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе, - сообщили в департаменте транспорта.

Также чиновники отметили, что автобусный маршрут №266 в направлении к ЖД вокзалу проследует по Заводскому шоссе.

Напомним, с 1 июня 2021 года будет закрыто движение на Ново-Садовой по направлению из города. В настоящее время подрядчик заканчивает реконструкцию дублеров, чтобы не прерывать движение на участке и не создавать неудобств для горожан.