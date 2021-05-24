В Самаре на улице Ново-Вокзальной ночью 24 мая сгорели BMW X3 и KIA

Пламя полностью уничтожило две иномарки / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

В Промышленном районе Самары в ночь на понедельник, 24 мая, произошло ЧП. Возле дома № 255 по улице Ново-Вокзальной загорелись иномарки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Местные жители вызвали пожарных в 3:09. Те оперативно прибыли на место, но спасти легковушки не удалось. Дотла выгорели BMW X3 и KIA. Также огонь повредил автомобиль Renault Kaptur. Немного пострадал и вход в ближайший магазин.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на месте работали 8 человек и 2 единицы техники. Они локализовали пламя в 3:21, а полностью ликвидировали в 3:22. В результате произошедшего никто не пострадал. Из-за чего вспыхнул огонь, предстоит выяснить специалистам.