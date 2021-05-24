81 заболевший и 15 смертей: статистика коронавируса в Самарской области на 24 мая 2021 года

Вот уже две недели в Самарской области фиксируют по 15 смертей в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области резко снизилось число заболевших COVID-19. По данным на понедельник, 24 мая, в регионе выявили всего 81 случай заражения. Общее количество теперь составляет 64 224. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Тех, кто закончил лечение, на этот раз значительно больше. Коронавирус смогли побороть еще 115 жителей губернии. К сожалению, увеличилось и число летальных исходов. Вновь зарегистрировали 15 смертей среди ковид-пациентов. Эта цифра не меняется уже 14 дней подряд.

Что касается данных по России, то суточный прирост больных 24 мая составил 8 406. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали 5 009 911 жителям страны. Выписались по выздоровлению 6 450 человек. За все время - 4 624 212.

Количество смертельных случаев за сутки – 319. Общее количество пациентов, которые не смогли побороть коронавирус, достигло 118 801.