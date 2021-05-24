Самарцы начали массово вкладываться в обустройство своих квартир

Снижение ставок по ипотеке подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анализ собственных данных показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риэлторов увеличились в 4,4 раза, клининговых фирм – в 3,6 раза, компаний, занимающихся ремонтом, – в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Примерно в 2 раза вырос спрос на отделочные материалы и бытовую технику.

Традиционно конец весны и лето - пора ремонтов, однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже в начале 2021 года. Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране. По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г. В некоторых крупнейших регионах этот показатель достигает 79%.

Покупка жилья подстегнула в регионе спрос на бытовые товары

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на обои, краски – в 2,3 раза и бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п.) – в 2 раза в годовом выражении. Также значительно вырос спрос на мебель – 53%, товары для дома – 51% и строительные материалы – 45%.

Средний чек на все рассматриваемые товары увеличился примерно на 20%, а на мебель – на 10%, что свидетельствует о произошедшем росте цен за год. Стоит отметить, что в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции в январе-апреле 2020-2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.