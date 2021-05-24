Самарцам запретили снимать защитные маски в жару

Носить маску в общественном транспорте - обязательно Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В устоявшуюся теплую погоду многие самарцы начали пренебрегать ношением защитных масок, однако в администрации отметили, что ни жаркая погода, ни пройденная вакцинация от коронавируса не является причиной отказа от обязательного соблюдения требований Роспотребнадзора.

- Погодный фактор и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки, - отметили в администрации Самары.

Таким образом, пассажиры еще перед входом в общественный транспорт должны надеть защитную маску, причем правильно, закрывая и рот, и нос.

На прошлой неделе контролирующие бригады запротоколировали три нарушения. С осени прошлого года в Самаре уже оформили 388 протоколов на нарушителей масочного режима. Напомним, за нарушение обязательных требований может грозить административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.