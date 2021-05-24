Самара заняла третье место в рейтинге развитости транспортной системы

Эксперты оценили транспортную систему Самары

Эксперты оценили качество системы общественного транспорта в Самаре. По мнению аналитиков компании Симетра, наш город занял третье место в этом рейтинге. Среди городов-миллионников Самара находится на втором месте после Екатеринбурга. Областная столица выигрывает за счет эффективности транспортной сети, но несколько проигрывает по гибкости ценовой политики. Комфорт и удобство эксперты тоже не оценили: в компании уточняют, что в Самаре не работает муниципальное автобусное предприятие, причем на дорогах доминируют МАЗ-206 средней вместимости, и для миллионников это нехарактерно.

- Город обладает одной из наиболее развитых систем городского электротранспорта, а также самой корот - кой системой метрополитена в стране. Изначально нацеленная на обслуживание заводских территорий (прямой доступ есть у 10–12% жителей), она так и не успела приобрести достаточной значимости в новой экономической формации, - отметили исследователи.

Плюс транспортной системы города в том, что в Самаре одна из самых протяженных трамвайных линий - с высоким процентом обособленности путей, зато до сих пор плохо внедрен опыт выделения отдельных полос под автобусы. По данным исследователей, длина таких выделенных полос - всего 9,5 километра.

Цены в транспорте Самары не самые низкие, но есть удобные проездные на все виды транспорта - безлимитные.