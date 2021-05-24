В Самарской области зарегистрировали максимальную температуру воздуха в +37,3 градусов

В выходные в Самаре было особенно жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области поставлен новый температурный рекорд за последние 54 года. Так, 23 мая 1967 года в Самаре предыдущий максимум составлял +30 градусов, а в 2021 году новый рекорд стал выше на 5,9 градусов.

Абсолютный максимум был зарегистрирован в Кинель-Черкассах и в Безенчуке. Там 23 мая 2021 года температура воздуха составила +37,3 градусов. 54 года назад эти рекорды были +33,5 и +33,2 соответственно.

Напомним, синоптики обещают на этой неделе в регионе небольшой спад жары. Так, в ночь на 25 мая температура опуститься до +13…+18 градусов, а также могут пройти дожди, местами с грозой. Такая погода прогнозируется до 26 мая.