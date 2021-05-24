В Самарской области оштрафовали водителя мусоровоза после публикации видео в соцсетях

Очевидец заснял, как из мусоровоза разлетается мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Самарской области в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию о возможном нарушении ПДД. На опубликованном видео видно, как спецавтомобиль двигается по дороге, а из его кузова разлетается мусор.

- Сотрудники ГИБДД Тольятти провели проверку по указанному в публикации факту. В результате полицейские установили водителя грузового автомобиля, принадлежащего одному из обществ с ограниченной ответственностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса водитель не стал отрицать свою вину. В отношении 48-летнего мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Водителю мусоровоза назначен штраф в размере 500 рублей.