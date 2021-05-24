Правительство Самарской области выплатит президенту Татарстана 35 тысяч рублей за вклад в укрепление дружбы народов

Между Самарской областью и Татарстаном всегда были дружеские отношения

На сайте правительства Самарской области опубликовано постановление, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым, о награждении президента Татарстана Рустама Минниханова почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов». Кроме того, к нему прилагается денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

Президент Татарстана удостоился почетной награды от Самарской области за плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Согласно постановлению, единовременное денежную премию Минниханову должен выплатить департамент управления делами губернатора Самарской области из средств, заложенных на эти цели.