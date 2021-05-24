Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Губернские премии деятелям культуры и искусства

Наградой за сохранение и приумножение творческого наследия Приволжского района «Венец души Приволжской» была отмечена директор по воспитательной работе Приволжской детской школы искусств Марина Адиякова

В Самаре в День славянской письменности и культуры состоялось награждение выдающихся самарских деятелей культуры и искусства. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за вклад в развитие отрасли и вручил им Губернские премии в области культуры и искусства за 2020 год.

За годы проведения премии ее лауреатами стали более 265 деятелей культуры и искусств Самарской области. Их новаторские и высокохудожественные работы в области музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектуры, народных промыслов и ремесел, а также литературы, журналистики, кинематографии, библиотечной и музейно-выставочной деятельности внесли значительный вклад в развитие культуры Самарской области и России.

- Я уверен, что благодаря вам культура Самарской области будет не только развиваться, но и приобретать новые грани. А правительство будет продолжать поддерживать самые интересные идеи и проекты, а также культурную жизнь в целом, - поблагодарил деятелей культуры Дмитрий Азаров.