В Самаре ЖД-остановку «Красный Кряжок» официально переименовали в «Парк дружбы народов»

"Красный Кряжок" поменял название Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая 2021 года генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписал Приказ о присвоении самарскому остановочному пункту «Красный Кряжок» нового названия «Парк дружбы народов». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

- Парк дружбы народов – уже туристический бренд. Акцент на ярком объекте туристической инфраструктуры, отраженной в названии остановочного пункта, будет дополнительным стимулом к посещению комплекса, - отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский.

Напомним, туристический многофункциональный комплекс «Парк дружбы народов» в настоящее время возводится в Куйбышевском районе Самары. Он представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов Самарской губернии.