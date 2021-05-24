Показываем, на каком этапе находится строительство моста через Волгу в Климовке

Будущий мостовой переход через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» Фото: Дмитрий Азаров / Инстаграм

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал в своем блоге в Инстаграм фотографии с места строительства мостового перехода через Волгу в районе Климовки. Мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», поэтому этот объект находится под особым контролем правительства.

- Работы идут по графику, это – один из трёх мостов, которые одновременно строим в регионе, -рассказал губернатор.

Напомним, на прошлой неделе был открыт новый мост через реку Сок. Мостовой переход начали строить параллельно старому в 2019 году. Мостовой переход начали возводить параллельно старому. Сейчас начали реконструкцию старого моста, после чего транспортные потоки распределят между новым и старым мостом.