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Общество24 мая 2021 20:30

Показываем, на каком этапе находится строительство моста через Волгу в Климовке

Работы на мостовом переходе идут по графику
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Будущий мостовой переход через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» Фото: Дмитрий Азаров / Инстаграм

Будущий мостовой переход через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» Фото: Дмитрий Азаров / Инстаграм

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал в своем блоге в Инстаграм фотографии с места строительства мостового перехода через Волгу в районе Климовки. Мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», поэтому этот объект находится под особым контролем правительства.

- Работы идут по графику, это – один из трёх мостов, которые одновременно строим в регионе, -рассказал губернатор.

Напомним, на прошлой неделе был открыт новый мост через реку Сок. Мостовой переход начали строить параллельно старому в 2019 году. Мостовой переход начали возводить параллельно старому. Сейчас начали реконструкцию старого моста, после чего транспортные потоки распределят между новым и старым мостом.