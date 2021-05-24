В 2021 году в пришкольных лагерях Самары будут отдыхать около 15 тысяч детей

В Самаре при школах начнут работать летние лагеря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары рассказали, что с наступлением летнего периода при школах начнут работать лагеря, в том числе и круглосуточного пребывания детей.

- Планируется разместить около 15 тысяч детей в пришкольных лагерях дневного пребывания, а в семи учреждениях с круглосуточным пребыванием смогут отдохнуть свыше 4,5 тысяч школьников, - сообщили в администрации.

Стоит отметить, что в связи с введенными ранее коронавирусными ограничениями, а также с нестабильной эпидемиологической ситуацией, лагеря могут заполняться только на 75%. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей будет проводиться контроль за соблюдением санитарных правил.

Напомним, ранее чиновники сообщили, что в Самаре летом свои двери откроют 186 пришкольных лагерей. Кроме того, летом 2021 года будут также работать загородные центры «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз» и «Юность».