В Самару пришла долгожданная прохлада

В Самаре прошли грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу, в регион придут дожди с грозами.

Во вторник, 25 мая, в Самаре ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

26 мая существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.

В четверг, 27 мая, в Самаре также не ожидается дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах + 26 градусов.