В Тольятти среди вакцинированных от коронавируса каждый месяц будут разыгрывать 75 тысяч рублей

В Самарской области за прививку будут давать деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти, по инициативе главы города Николая Ренца, будут разыгрывать денежный приз среди тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Главный приз – 75 тысяч рублей.

- Счастливых обладателей денежного приза будет несколько. Розыгрыш будет проводиться в два этапа, в каждом из которых будет свой победитель, - рассказали в администрации.

Участники розыгрыша должны будут пройти вакцинацию в определенные сроки – с 26 мая по 26 июня и с 26 июня по 26 июля 2021 года. Шанс получить денежный приз будет у каждого тольяттинца, который выполнит все условия розыгрыша.

- Так как прививочная кампания идет не совсем активно, мы надеемся, что такой конкурс сподвигнет тольяттинцев на вакцинацию, - сказал Николай Ренц.

Выбирать победителя будут случайным образом, по номеру СНИЛС. Теперь у жителей Тольятти будет возможность не только обеспечить себе защиту, но и получить денежное вознаграждение.