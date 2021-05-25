Житель Самарской области стащил у своего знакомого банковскую карту и тратил чужие деньги на алкоголь и продукты

Мужчина пользовался картой знакомого по своему усмотрению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Суходола обратился в полицию с заявлением о краже банковской карты. Как выяснилось, мужчина потерял свою карту во время дружеского застолья, а через некоторое время на его телефон начали приходить оповещения о списании денег с банковского счета.

- Мужчина заблокировал банковскую карту только через четыре дня, после чего обратился в полицию. Согласно банковским документам общая сумма ущерба, причиненного гражданину, составила свыше 20 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен знакомый заявителя. Было установлено, что с карты оплачивались продукты и алкоголь в местных магазинах.

В ходе опроса подозреваемый не стал отрицать свою вину. Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении знакомого заявителя было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств». Теперь злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.