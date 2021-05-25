Лже-следователь обманул самарского пенсионера на 1,7 миллионов рублей

Полиция ищет мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 88-летний пенсионер поверил мошеннику и перевел на его счет все свои сбережения. На телефон сызранца позвонил мужчина и, представившись следователем московского городского суда, выманил у пенсионера 1,7 миллиона рублей.

- Мошенник, под предлогом получения положенной денежной компенсации за полученные проблемы со здоровьем после использования медицинского препарата, попросил перевести денежные средства на различные банковские счета, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.