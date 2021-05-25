С 26 мая из Самары в Кипр самолеты будут летать раз в неделю

Теперь из Самары в Кипр можно летать чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания AzurAir сообщила об увеличении рейсов из аэропорта Курумоч в Ларнаку (Кипр). С 26 мая 2021 года самолеты по данному направлению будут летать один раз в неделю.

- Посадка из Самары планируется в 8:35, прибытие в Кипр – В 11:35. В обратном направлении в 1:35, прибытие в Самару – в 6:25, - сообщили представители авиакомпании.

Продолжительность полета составит 4 часа. Напомним, что по этому направлению с начала мая еженедельные полеты осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии".