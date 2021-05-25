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Общество25 мая 2021 10:47

Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега

«Десант» Куйбышевского НПЗ навел чистоту на одном из самарских пляжей
Анна ФЕДОРОВА
Этой весной заводчане уже провели несколько экологических субботников.

Этой весной заводчане уже провели несколько экологических субботников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая – День Волги. Именно эту дату заводчане выбрали для проведения субботника, чтобы привести в порядок пляж на спуске Советской Армии. До официального начала купального сезона еще далеко, а мусора, принесенного рекой и нерадивыми горожанами, много. Самарские нефтепереработчики совместно с новокуйбышевскимии сызранскимиколлегами решили исправить эту ситуацию. Бережное отношение к водоемам – одно из приоритетных направлений экологической политики Куйбышевского НПЗ. За последние пять лет предприятие снизило потребление воды из природных источников почти на 20%. Для этого была проведена реконструкция блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора. Заводчане активно участвую в городских, областных и корпоративных экологических акциях.

- Мы приехали сюда с желанием подарить берегу первозданную чистоту. Очень хорошее место, я здесь впервые, но теперь обязательно приеду еще, - поделилась специалист отдела организации проектно изыскательских работ Куйбышевского НПЗ Олеся Шелегова. - Мы с удовольствием вызвались помочь навести порядок на берегу нашей прекрасной Волги, потому что сами здесь живем, отдыхаем, загораем, приезжаем с детьми. Я считаю, что нужно чаще проводить такие акции. Субботник на нашем заводе уже прошел. Также, как и сегодня, добровольцы собрали мусор с намеченной территории, провели озеленение. Мы за чистоту и красоту!