Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега

Этой весной заводчане уже провели несколько экологических субботников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая – День Волги. Именно эту дату заводчане выбрали для проведения субботника, чтобы привести в порядок пляж на спуске Советской Армии. До официального начала купального сезона еще далеко, а мусора, принесенного рекой и нерадивыми горожанами, много. Самарские нефтепереработчики совместно с новокуйбышевскимии сызранскимиколлегами решили исправить эту ситуацию. Бережное отношение к водоемам – одно из приоритетных направлений экологической политики Куйбышевского НПЗ. За последние пять лет предприятие снизило потребление воды из природных источников почти на 20%. Для этого была проведена реконструкция блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора. Заводчане активно участвую в городских, областных и корпоративных экологических акциях.

- Мы приехали сюда с желанием подарить берегу первозданную чистоту. Очень хорошее место, я здесь впервые, но теперь обязательно приеду еще, - поделилась специалист отдела организации проектно изыскательских работ Куйбышевского НПЗ Олеся Шелегова. - Мы с удовольствием вызвались помочь навести порядок на берегу нашей прекрасной Волги, потому что сами здесь живем, отдыхаем, загораем, приезжаем с детьми. Я считаю, что нужно чаще проводить такие акции. Субботник на нашем заводе уже прошел. Также, как и сегодня, добровольцы собрали мусор с намеченной территории, провели озеленение. Мы за чистоту и красоту!