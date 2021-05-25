Разработчики Самарской области получат 46 миллионов рублей

В Самарской области успешно пользуются грантами ФСИ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсных отборов по программам "Старт" и "Коммерциализация". По итогам этой работы выделено пять региональных компаний, которые получат федеральную поддержку на общую сумму в 46 млн рублей.

Научных разработчиков поддерживают в рамках реализации национальных проектов, посвященных малому и среднему бизнесу. Региональное представительство ФСИ действует на площадке технопарка "Жигулевская долина". Там у резидентов есть все инструменты для реализации своих инвестиционных идей.

Отметим, что курирует деятельность по развитию высокотехнологического бизнеса в Самарской области министерства экономического развития и инвестиций.

- Три наших победителя получат по 2 миллиона рублей, другие два проекта получат поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей, - отметил глава ведомства Дмитрий Богданов.

Директор оператора инновационной деятельности ГАУ "ЦИК СО" технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко подчеркнул, что региональные представители ФСИ ежегодно показывают высокие результаты. Так, в 2020 году более 320 миллионов рублей было выделено Фондом в качестве грантов. Такие показатели свидетельствуют о том, что технологические бизнесмены умеют пользоваться безвозмездным финансированием и положительно влияют на экономику губернии.