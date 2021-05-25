В Самарской области выявлено меньше ста заболевших коронавирусом за сутки

Опубликована статистика по коронавирусу в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы данные по коронавирусу в Самарской области на 25 мая 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 78 человек. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 64 302.

Из общего числа заболевших 61 419 человек уже успешно справились с опасным заболеванием, в том числе 98 человек выздоровели за минувшие сутки.

В Самарской области уже несколько недель фиксируется большое количество смертей от коронавируса. Так, за последние сутки скончались еще 15 человек. Таким образом, общее количество летальных случаев достигло отметки в 1 857.