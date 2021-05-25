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Здоровье25 мая 2021 14:45

В Самаре плюс 30: где нашли новых заболевших коронавирусом на 25 мая

Опубликованы данные по коронавирусу на 25 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Опубликованы данные по коронавирусу на 25 мая

Опубликованы данные по коронавирусу на 25 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство заболевших было найдено в столице региона.

По данным оперштаба, большинство зараженных было выявлено в Самаре – 30 человек. В Тольятти – 13 заболевших, в Ставропольском и Приволжском районах было выявлено по 5 случаев заражения.

На 25 мая в Самарской области зарегистрировано 15 летальных случаев среди зараженных коронавирусом. Скончались пять женщин то 57 до 85 лет и четверо мужчин от 67 до 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 51-летний мужчина и три женщины в возрасте от 91 до 83 лет, которые страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием и 62-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания. С начала пандемии в Самарской области скончались 1 857 пациентов с коронавирусом.

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