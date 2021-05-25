В Самаре начали продавать путевки в лагерь с кешбеком

Купить путевку этим летом можно с кешбеком Фото: Артем КИЛЬКИН

С 25 мая открылась продажа туристических путевок в летние детские лагеря. Предложение доступно и жителям Самары: можно оплатить поездку карточкой мир и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Действует предложение на все заезды до 15 сентября, платить за разных детей можно одной и той же карточкой и за отдых каждого отпрыска получить возврат денег. При этом возраст детей значения не имеет.

Всю информацию можно узнать на сайте мирпутешествий.рф. Также возврат положен и тем, кто купил путевки до старта программы - до 25 мая. Им нужно будет до 15 июня подать заявление о возврате на сайте Госуслуг - но только в том случае, если они платили картой "Мир".

Пока сайт бронирования работает не совсем уверенно и непосредственно лагерей из Самарской области здесь нет, в отличиие от пермских и краснодарских. Однако, свои предложения выставили некоторые туроператоры. На сайте одного из них можно приобрести путевки в ДОБО «Салют» (Красноярский район)- цены начинаются от 39606 рублей и в ДЦ «Березки» (около Новокуйбышевска) - цены начинаются от 35 070 рублей. В некоторых лагерях ближайшие даты остались уже только на август. Все заезды на 21 день.

ВАЖНО

Окно продаж программы начинается с 25 мая и до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные.

При выборе путевки непосредственно на сайте лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы.

Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.