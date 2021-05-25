В Самарской области сохранят выплаты в 69 тысяч и 34,5 тысяч рублей для тех, кто работает на селе

Молодежь на селе продолжат поддерживать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» продолжает поддерживать агропромышленный кодекс Самарской области. Одной из самых важных задач сегодня является повышение кадрового потенциала в этой сфере. На решение задачи направлена инициатива фракции «ЕР» в местной губернской думе, рассмотренная профильным комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию.

Поддержка АПК губернии прописана в региональном законе. В нем предусмотрена единовременная выплата молодым специалистам, начинающим свою трудовую деятельность в сельском хозяйстве. Те, кто закончил вуз, могут получить 69 тысяч рублей. Выпускники со средним профобразованием — 34,5 тысяч рублей. За последние три года такими мерами поддержки воспользовались 345 человек. В первом квартале 2021 года — 35.

Согласно действующим нормам, выплату приходится возвращать в областной бюджет в случае увольнения ранее, чем через три года. Теперь члены партии предложили сохранить ее при условии, что сотрудники в течение месяца после увольнения найдут новую работу в АПК — в КФХ, сельхозорганизации, в сфере ветеринарии и прочем. Рабочее место должно располагаться в сельской местности или в одном из районов губернии.

— Этот законопроект содержит одну из тех форм поддержки, о которых говорил губернатор Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании: поддержать молодежь, помочь закрепиться на селе выпускникам вузов и ссузов, — отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента Александр Живайкин.

Законопроект поддержан единогласна и уже рекомендован Думе к принятию в двух чтениях. Это могут сделать на очередном пленарном заседании.