В Самарской области отремонтируют поликлиники и помогут молодым врачам

Форум прошел в интересной рабочей обстановке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области более 2 тысяч человек приняли участие в Первом форуме гражданских социальных инициатив "Защита. Забота. Развитие". По его итогам представители партии "Единая Россия" озвучили, что основными положениями их предвыборной программы будут - ремонт поликлиник, поддержка молодых врачей, программы по созданию новых рабочих мест и контроль эффективности расходования бюджета.

- Для нас принципиально важно по каждому вопросу советоваться с нашими жителями. Именно поэтому так многочисленны участники этого форума, - отметил на встрече губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники мероприятия обсудили важные для всех жителей губернии темы и нашли те направления, на которые следует обратить особое внимание. Прозвучало много интересных предложений. Так, участники форума высказали идею о создании единой базы нуждающихся в помощи. Этот шаг позволит сделать работу волонтеров, которым было уделено много внимания, более адресной.

Внимание было уделено тракже дорогам и их ремонту за счет федеральных средств, сфере ЖКХ, промышленности и медицины. В партии заявили, что готовы помогать во всех этих направлениях. На каждой секции форума не было равнодушных, все вопросы обсуждались со всей серьезностью.

По итогам форума Дмитрий Азаров предложил участникам создать рабочую группу по формированию Народной программы "Единой России". В нее вошли депутаты, активисты и сторонники партии, а также волонтеры и общественники. Глава региона эту команду возглавил.

- Самое главное, что предложения, о которых мы говорили, будут востребованы людьми. Если мы это сделаем, то добьемся успеха в улучшении качества жизни в регионе, в улучшении уровня благосостояния, сохранения здоровья, сохранения наших людей. Реализуем тот главный принцип человекоцентричности, о котором мы сегодня не раз говорили, - подчеркнул он.