В Самаре создадут площадку для продвижения товаров и услуг самозанятых

Самозанятые получат новый ресурс для продвижения своих товаров и услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре создадут агрегатор для продвижения товаров и услуг самозанятых граждан. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Планируется, что появится единая коммуникационная площадка, на которой смогут встретиться поставщики, потребители и производители товаров и услуг.

Ожидаются, что таким образом самозанятые получат новые каналы сбыта и смогут быстрее и эффективнее развивать свое дело.

На создание площадки уйдет порядка 8-10 месяцев, а до этого так называемые витрины интернет-магазинов разместят на действующем портале для предпринимателей в регионе - mybiz63.ru.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, необходимо провести консультацию с самозанятыми гражданами, чтобы выявить их потребности, не создавая ресурс для самозанятых без участиях самозанятых.

- Представьте предлагаемые возможности системы самим самозанятым. Протестируйте площадку вместе. Назначайте оперативно время встречи. Ничто не заменит жизненного опыта, поэтому не нужно делать продукт для самозанятых без самозанятых. Разработайте план совместной работы и возьмите на контроль ожидания буквально каждого самозанятого, - сказал глава региона.