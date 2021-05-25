Посевная кампания в Самарской области завершится до конца недели

В этом году посевная кампания завершится раньше, чем в прошлом году

До конца этой недели в Самарской области планируют завершить посевную кампанию. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас посеяно более 1,5 млн га яровых культур, 672 тысячи га зерновых и зернобобовых, столько же - подсолнечника, 4 тысячи га картофеля и 3,3 тысячи га овощных культур. Еще осталось засеять небольшие площади гречихи, просо и кукурузы.

В этом году темпы посевной кампании значительно выше прошлогодних, поскольку весенне-полевые работы начались на три недели позже. При этом, работы завершатся 28 мая, в то время как в прошлом году они завершились 5 июня.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что также необходимо защитить сельхозпроизводителей от возможных рисков.

- Там, где сегодня есть прогноз, что урожая не будет в связи с погодными условиями и запасами влаги, еще раз проверьте, все ли застраховано, правильно ли документы оформлены. Давайте всех коллег, глав муниципальных образований, руководителей управлений в районах и самих сельхозпроизводителей на это нацелим, - сказал глава региона и дал две недели на разработку предложений по этому вопросу.