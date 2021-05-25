Избрана новый ректор самарского института культуры

Ольга Наумова стала новым ректором института культуры

В Самаре выбрали нового ректора института культуры. По итогам конференции работников и обучающихся в институте культуры новым ректором стала Ольга Наумова. Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

Наумова была исполняющим обязанности ректора с 1 января 2020 года. Она является членом Союза журналистов России и Совета ректоров вузов Самарской области. На протяжении нескольких лет Наумова руководила пресс-службой самарского политеха.

Ольга Наумова автор более 50-ти научных трудов, в числе которых статьи, учебно-методические пособия.

На своем посту Наумова сменила Элеонору Куруленко, которая возглавила институт в 2010-м году. Поскольку в 2020-м году ей исполнилось 70 лет, по уставу вуза она больше не могла занимать должность ректора.