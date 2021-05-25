В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер

В Самарской области ожидают сильную грозу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщают в региональном МЧС.

Гроза с сильным ветром ожидается во вторник вечером, 25 мая, и частично предстоящей ночью.

В МЧС при сильной грозе рекомендуют не выходить из дома и отключить электроприборы - телевизор, радио, телефоны, а также держаться подальше от окон.

Если гроза застала на улице, то нужно найти укрытие, лучше в здании. Не рекомендуется прятаться под деревьями.

Если во время грозы вы ехали на машине, то нужно ее переждать, при этом закрыть окна и не покидать автомобиль. Если ехали на велосипеде или мотоцикле, то нужно остановиться и пережать грозу, пребывая на расстоянии порядка 30-ти метров от транспортного средства.