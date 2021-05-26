В Самаре в ближайшие дни будет до +28 и без осадков

В Самару возвращается жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие три дня. После недолгой прохлады и дождей в Самару вновь возвращается жара.

В среду, 26 мая, в регионе днем осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+25 градусов. Ночью в Самаре похолодает до +13.

27 мая, также осадков не предвидится. В Самаре станет немного теплее, воздух прогреется до +27 градусов.

В пятницу, 28 мая, в регионе будет также тепло, по области температура воздуха составит +28 градусов. По прогнозу синоптиков, дождей в этот день можно не ждать.

Напомним, в период с 25 по 28 мая 2021 года в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс. Самарцев настоятельно просят воздержаться от посещения леса и не разводить костры на приусадебных участках.