В Самаре городские парки обработают от комаров до 30 мая 2021 года

Обработка будет проводиться с учетом погодных условий Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары рассказали, когда будет проводиться обработка от комаров парков и скверов города. Инсектицидная обработка началась уже 15 мая и продолжится до конца июля.

Так, городские парки Самары будут обрабатывать от комаров с 20 по 30 мая, скверы, бульвары, аллеи на площади – с 3 июня по 10 июля. Что касается набережной, то проводить инсектицидную обработку там будут три раза – с 15 по 31 мая, с 10 по 20 июня и с 10 по 31 июля 2021 года.

По данным чиновников, в этом году планируется обработать от комаров 209,46 га озелененных территорий. Стоит отметить, что сроки обработки могут сдвинуться в связи с ухудшением погодных условий.