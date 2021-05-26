В Самаре на Мехзаводе появится скейт-парк за 2 миллиона рублей

Скейт-парк построят в сквере "Октябрь" возле ДК на Мехзаводе Фото: ДК "Октябрь" / Вконтакте

Администрация Красноглинского района планирует заключить контракт на поставку оборудования для скейт-парка. Согласно документам, площадка появится рядом с ДК «Октябрь» на Мехзаводе.

В скейт-парке установят различные трамплины и конструкции для прыжков, скольжений и разгонов. На закупку необходимого оборудования будет потрачено 2 000 035 рублей.

По техзаданию, поставка и монтаж скейт-площадки должен быть выполнен в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, 13 мая этого года заработала скейт-площадка возле ТЦ «Мега». Там, помимо скейт-парка, появилось футбольное поле и площадка для воркаута.