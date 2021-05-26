Самарцев возмутил киоск, который поставили посередине Лениградской

Киоск уберут с пешеходной зоны уже сегодня Фото: twitter.com/ffydora

Местная жительница пожаловалась в социальных сетях на киоск, который поставили на пешеходной улице Ленинградская в Самаре. Женщине не понравилось, что пункт общественного питания теперь загораживает вид с пешеходной зоны.

- Интересно, кто вообще выдает такие разрешения? Ну, сначала нужно было подумать, а потом уже делать, - возмущается автор публикации.

В комментариях к посту подключились и другие жители Самары. Комментаторы начали писать обращения в адрес администрации и департамента городского хозяйства. Администрация Самарского района ответила на возмущения горожан.

- Данный объект установлен на основании договора аренды с МП «Ярмарки Самары», в настоящее время проводится корректировка его месторасположения и приведение внешнего вида в надлежащее состояние, - ответили чиновники.

В свою очередь, представители муниципального предприятия осуществили контрольный выезд к месту расположения спорного объекта. В результате было принято решение о переносе нестационарного торгового объекта в другое место. Корректировка расположения будет проведена сегодня, 26 мая 2021 года.