Самарские приставы устроят большую распродажу арестованного имущества

Среди лотов квартиры, офисные помещения, автомобили и даже 12-метровый бак из нержавейки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление ФССП России по Самарской области объявило о проведении торгов июне 2021 года. Любой желающий сможет приобрести на торгах арестованное судебными приставами имущество.

- В 10:00 2, 7 и 16 июля 2021 года на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» пройдут торги, где можно будет приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество, а также автомобили и даже цилиндрическую емкость из нержавеющей стали, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

На торги будут выставлены: квартира на улице Гастелло в Самаре по стартовой цене 1 миллион рублей, комната на улице Ялтинская за 425 тысяч рублей, а также квартира в поселке Стройкерамика за 1, 15 миллиона рублей.

Кроме того, любой желающий сможет приобрести нежилое или офисное помещение в центре города в Самаре. Для тех, кто предпочитает недвижимому имуществу — движимое, смогут приобрети NIVA Chevrolet 2014 года за 325 тысяч рублей, Ладу Приору 2011 года за 190 тысяч рублей или LAND ROVER 2015 года за 2,83 миллиона рублей.

Также на продажу будет выставлена цилиндрическая емкость из нержавеющей стали диаметром в 3,5 м и высотой почти 12 м. Стартовая цена составит 2,3 миллиона рублей.