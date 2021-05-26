В департаменте образования Самары рассказали, пустят ли родителей на выпускные в детских садах

На утреннике смогут присутствовать по одному родителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовал сезон выпускных вечеров в детских садах и школах. В прошлом году, во время пандемии коронавируса, родителям запрещали присутствовать на утренниках. Как будут проходить выпускные в детских садах в 2021 году, рассказали в департаменте образования Самары.

- В этом году проведение выпускных мероприятий в детских садах с присутствием родителей допускается в рамках одной группы. Родители должны обязательно соблюдать все действующие санитарно-эпидемиологические требования, а именно быть в масках и держать социальную дистанцию, - рассказали в департаменте.

Напомним, школьные выпускные в Самаре в 2021 году пройдут с 26 по 30 июня. В этом году выпускники попрощаются со школой вполне традиционно, однако все же будут действовать некоторые ограничения. В частности, в помещениях смогут собраться не более одного класса, на свежем воздухе - несколько классов из параллели, но при условии соблюдения социальной дистанции