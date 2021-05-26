В Самаре с 28 мая теплоходы в Рождествено будут ходить каждый час

Интервалы могут меняться из-за погоды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Представители Самарского речного пассажирского предприятия сообщили об изменениях в расписании движения судов на пригородном маршруте Самара-Рождествено.
Таким образом, с 28 мая 2021 года из Самары ежедневно будут ходить теплоходы в с 6 утра до 22 часов вечера каждый час. В обратном направлении теплоходы также будут ходить каждый час. В определенные часы «омик» будет заезжать на пристань Проран.
В компании отметили, что возможны некоторые изменения интервалов движения пассажирских судов. Это будет зависеть от погодных условий.
Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. В Самаре столбики термометра в конце рабочей недели поднимутся до +28 градусов.