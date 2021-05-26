Самарские выпускники прощаются со школой. Показываем, как это происходит

Ребята вступают во взрослую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 мая для выпускников 11 классов Самарской области прозвучал последний звонок. Более 13,5 тысяч ребята закончили школы и теперь готовятся к экзаменам для поступления в вузы.

Глава региона поздравил юношей и девушек с этим событием и напомнил, что для всех поступающих в местные высшие учебные заведения в 2021 году предусмотрена дополнительная мера поддержки — 10 тысяч рублей.

В школе № 41 "Гармония" провожали выпускников праздничной программой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У вас есть все для того, чтобы получить качественное образование и реализовать свои таланты. Убежден, что вы уверенно будете идти к своей мечте, а мы в этом поможем, — сказал Дмитрий Азаров.

Яркие последние звонки сегодня звучат повсюду. Большой праздник состоялся в школе № 41 «Гармония». Там мальчишек и девчонок поздравлял со вступлением во взрослую жизнь министр образования области Виктор Акопьян. Главные виновники торжества не только восхитились торжественной программой, но и поделились планами.

Виктор Акопьян пожелал ребятам удачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я планирую поступать в университет на родной земле. Выделение средств — приятная новость. Деньги потрачу с пользой для образование, — заявил выпускник Михаил Белкин.

Ученица 11 «Б» Камила Бабаева любит английский язык. Она решила поступать в Самарский государственный социально-педагогический университет и учиться на преподавателя по иностранному языку или переводчика.

Выпускников поздравили в правительстве Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я пока не знаю, кем в итоге буду работать. Но я намерена и дальше изучать языки с той же любовью, с какой получала знания по английскому в родной школе, — отметила девушка.

Камила также благодарна, что губернатор ввел выплаты в 10 тысяч рублей. Это важный шаг для поддержки семей с детьми и тех, кто решил учиться на родине.