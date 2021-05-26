Самарские юнармейцы приняли участие в флешмобе к юбилею основания движения

Юнармейцы отмечают юбилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 мая юнармейцы России отметят пятый день рождения организации всероссийского военно-патриотического общественного движения. Самарские юнармейцы поддержали флешмоб к празднику.

Добровольное российское детско-юношеское движение было создано в 2016 году и с того времени в число юнармейцев вошли более 808 тысяч мальчишек и девчонок со всей России.

По словам организаторов, движение «Юнармии» сможет возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций.