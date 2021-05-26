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Общество26 мая 2021 11:48

Самарские юнармейцы приняли участие в флешмобе к юбилею основания движения

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» отмечает свой пятый день рождения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Юнармейцы отмечают юбилей

Юнармейцы отмечают юбилей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 мая юнармейцы России отметят пятый день рождения организации всероссийского военно-патриотического общественного движения. Самарские юнармейцы поддержали флешмоб к празднику.

Добровольное российское детско-юношеское движение было создано в 2016 году и с того времени в число юнармейцев вошли более 808 тысяч мальчишек и девчонок со всей России.

По словам организаторов, движение «Юнармии» сможет возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций.