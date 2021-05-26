Полицейские ищут свидетелей аварии в Тольятти, где водитель УАЗа умер за рулем и врезался во встречный автомобиль

Мертвый водитель устроил страшное ДТП с пострадавшими Фото: ГИБДД Тольятти

Сотрудники полиции устанавливают свидетелей ДТП, которое произошло 6 мая 2021 года в Тольятти. Очевидцев страшной аварии необходимо установить в связи с проведением проверки в соответствии с ст.144-145 УПК РФ.

По данным полицейских, в 20:40 на улице А. Кудашева, 106 произошла авария, в которой пострадали два человека. Известно, что у 74-летнего водителя УАЗ «Патриот» за рулем произошел сердечный приступ, автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2104. От удара «четверка» опрокинулась, а УАЗ съехал в кювет. В результате пострадали водитель ВАЗа и пассажирка из виновного автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, которые направлены на поиск и установление возможных свидетелей аварии. Полицейские просят всех, кто владеет информацией, позвонить по телефонам ГИБДД Тольятти: 22-80-05, 93-60-61, 93-60-60 или прийти на личный прием к инспектору по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет №14.

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