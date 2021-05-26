В Самаре по дворам многоквартирных домов катается говорящая «пирамида позора» на колесиках

Теперь говорящая пирамида будоражит окрестности спальных районов Фото: РКС-Самара

В Самаре идея напоминания о долгах за воду и канализацию развивается и выходит на новый уровень – к должникам многоквартирных домов. Раньше «пирамиду позора» коммунальщики устанавливали только возле частных домов, теперь напоминался на колесах приезжает во двор многоквартирного дома и громко рассказывает о долгах жильцов всем соседям.

- Пирамида побывала во дворах домов №25 и 27 на улице Ново-Садовая, где жильцы задолжали за коммунальные услуги почти полмиллиона рублей. Потом напоминалка приехала будоражить окрестности возле домов №46 и 48 на Мичурина. Там, живут горожане с долгом в 377 тысяч рублей, - рассказали в компании РКС-Самара, где придумали необычный способ воздействия на неплательщиков.

По словам коммунальщиков, пирамида на колесикам пришлась по душе местным жителям. Тех, у кого нет долгов, она повеселила, а вот должникам стало не до смеха. Сотрудники РКС оставили для них уведомления о будущих судебных разбирательствах и личную маленькую пирамидку-напоминалку на почтовом ящике.