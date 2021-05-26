Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 мая 2021 12:44

Меньше ста заболевших и снова 15 смертей: данные по коронавирусу в Самарской области на 26 мая 2021 года

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 26 мая
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Ежедневно регистрируют новых заболевших и много летальных случаев

Ежедневно регистрируют новых заболевших и много летальных случаев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не отступает – ежедневно фиксируются новые заболевшие, а также большое количество смертей. По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 74 местных жителей, скончались еще 15 человек.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 64 376 человек, из них на сегодняшний день с вирусом справились 61 498 пациентов. За прошедший день диагноз был снят у 79 человек.

Несколько недель ежедневно фиксируется по 15 летальных случаев среди больных коронавирусом. Так, общее количество смертей неумолимо растет и на 26 мая этот показатель достиг отметки в 1872 летальных случая за пандемию.

Коронавирус Covid-19