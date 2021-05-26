В юбилейный год в Самарской области создадут энциклопедию о 170-летней истории губернии и Епархии

Состоялась открытие межрегиональной научно-практической конференции

В 2021 году Самарская область отмечает свой 170-летний юбилей, также 170-летие отмечает и Самарская Епархия Русской Православной Церкви. В регионе продолжатся мероприятия, посвященные знаковым датам этого года. Так, 26 мая состоялась открытие межрегиональной научно-практической конференции, на которой было предложено издать энциклопедию о том, как развивалась Самарская область, как развивалась Епархия.

- Я думаю, что это очень хорошая и интересная идея. Совместными усилиями мы сможем реализовать данный проект, - поддержал идею губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам чиновников, именно благодаря сотрудничеству светской и церковной власти в Самарской области были реализованы многие проекты, которые направлены на духовно-нравственное и социально-экономическое развитие региона.